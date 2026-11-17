HIRAYAMA hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 51.35 JPY gegenüber 20.22 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HIRAYAMA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.94 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9.28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch