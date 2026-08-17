HIRAYAMA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HIRAYAMA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19.66 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 11.89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9.78 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.34 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 82.12 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte HIRAYAMA ein EPS von 56.18 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.82 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 36.22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch