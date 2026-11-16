HIRATA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HIRATA hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 75.17 JPY. Im Vorjahresviertel waren 74.20 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.52 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.87 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch