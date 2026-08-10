HIRATA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HIRATA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 86.10 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 38.15 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.88 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HIRATA einen Umsatz von 22.13 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch