Hiramatsu: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hiramatsu hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.44 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.840 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2.54 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hiramatsu 2.43 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch