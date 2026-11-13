Hiramatsu informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hiramatsu hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.240 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hiramatsu 2.33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch