HIRAKI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HIRAKI hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 10.94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10.54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7.14 Prozent auf 3.13 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch