HIRAKAWA HEWTECH gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HIRAKAWA HEWTECH hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 68.38 JPY, nach 55.46 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.10 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31.70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HIRAKAWA HEWTECH einen Umsatz von 9.94 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch