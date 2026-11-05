HIP: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HIP hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 23.00 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20.52 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.56 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.54 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch