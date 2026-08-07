HIP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HIP präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24.44 JPY. Im Vorjahresviertel hatte HIP 26.09 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.11 Prozent auf 1.57 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch