Hioki EE präsentierte Quartalsergebnisse

Hioki EE hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 137.02 JPY gegenüber 93.38 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.74 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21.29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hioki EE einen Umsatz von 9.68 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch