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Gewinnwarnung 04.11.2026 11:13:00

Hiobsbotschaft belastet BMW-Aktie nicht: Autobauer senkt gleich mehrere Ziele - Umsatz und Gewinn fallen

Hiobsbotschaft belastet BMW-Aktie nicht: Autobauer senkt gleich mehrere Ziele - Umsatz und Gewinn fallen

Belastet von einem schwierigen Marktumfeld in China hat BMW im dritten Quartal weniger umgesetzt und verdient.

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Belastet von einem schwierigen Marktumfeld in China hat BMW im dritten Quartal weniger umgesetzt und verdient. Allerdings sackte die operative Rendite im Autogeschäft nicht ganz so deutlich ab wie von Analysten befürchtet.

Die operative Rendite im Kerngeschäft mit Premiumautos sank in den drei Monaten laut Mitteilung auf 3,4 Prozent von 5,2 Prozent im Vorjahr ab. Analysten haben im Konsens für das Quartal mit nur 2,3 Prozent gerechnet.

Der Umsatz reduzierte sich im Konzern den weiteren Angaben zufolge um 5,8 Prozent auf 30,45 Milliarden Euro. Das EBIT sackte sogar um knapp 30 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro ab. Nach Steuern verdiente BMW im Konzern den weiteren Angaben zufolge 1,45 Milliarden Euro, 15 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Margenziel gesenkt

BMW steht vor einem weiteren schwierigen Geschäftsjahr und muss seine Erwartungen erneut anpassen. Gleichzeitig verändert sich die strategische Ausrichtung des Konzerns schneller als bislang geplant. BMW muss erneut die Prognose für dieses Jahr senken. Belastet von erweiterten und intensivierten Portfolio- und Strukturmassnahmen rechnet der Münchner Premiumautohersteller 2026 mit einer operativen Rendite im Autogeschäft von plus 0,5 bis minus 0,5 Prozent. Bisher hatte BMW nach der Gewinnwarnung im Sommer eine Marge im Korridor von 1 bis 3 Prozent erwartet. Vor Struktur- und Portfoliomassnahmen rechnet der DAX-Konzern weiterhin mit einer EBIT-Marge von über 2,0 Prozent.

Die erneute Prognosesenkung belastete die BMW-Aktie am Dienstagabend deutlich, am Mittwoch geht es aber auf XETRA zeitweise 1,49 Prozent auf 58,66 Euro aufwärts. Seit Jahresbeginn haben die Aktien bereits 38 Prozent eingebüsst und bilden damit das Schlusslicht im DAX. Selbst die Titel von Volkswagen und Mercedes-Benz entwickelten sich besser.

BMW senkt auch Auslieferungsprognose

Auch beim Absatz wird BMW vorsichtiger: Die Auslieferungen im Segment Automobile sollen 2026 nun moderat um fünf bis zehn Prozent zurückgehen. Bislang hatte der Konzern lediglich mit einem leichten Rückgang von bis zu fünf Prozent gerechnet. Der Anteil vollelektrischer Automobile an den Auslieferungen soll dagegen leicht steigen, nachdem BMW zuvor einen Wert auf Vorjahresniveau erwartet hatte.

Unverändert bleibt die Prognose für den Free Cashflow im Segment Automobile, den BMW weiterhin bei mehr als 2,5 Milliarden Euro sieht. Auch der freie Mittelzufluss wurde damit bestätigt. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi wertete dies als Lichtblick inmitten der ansonsten enttäuschenden Anpassungen.

Neue Klasse beschleunigt den Konzernumbau

Grund für die Portfoliomassnahmen sei die anhaltend hohe Nachfrage nach Modellen der vollelektrischen Neuen Klasse. Deswegen seien weitere Produktionsschichten eingeführt worden. "Der daraus resultierende deutlich schnellere Produktionshochlauf eröffnet die Möglichkeit für ein früheres schrittweises Ausphasen vorheriger Fahrzeug- und Technologiegenerationen", so BMW.

Zudem wolle BMW die organisatorische und prozessuale Neuaufstellung des Unternehmens schneller und umfangreicher umsetzen. "Beispielsweise soll die angekündigte Verschlankung der Managementfunktionen beschleunigt werden", so BMW.

DOW JONES und AWP

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