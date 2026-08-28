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28.08.2026 06:37:00
Hinova Pharmaceuticals A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Hinova Pharmaceuticals A stellte am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.27 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.300 CNY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 29.0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hinova Pharmaceuticals A 13.2 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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