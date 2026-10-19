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19.10.2026 06:37:00
Hingham Institution Saving: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hingham Institution Saving präsentierte am 16.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5.72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7.85 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13.67 Prozent auf 55.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Hingham Institution Saving 64.4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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