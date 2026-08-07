Hinge Health, A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hinge Health, A hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.52 USD gegenüber -7.370 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53.00 Prozent auf 212.8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 139.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch