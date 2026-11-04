Hinge Health, A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hinge Health, A hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.66 USD, nach -0.020 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 235.0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch