Hindustan Tin Works informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hindustan Tin Works veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.74 INR. Im Vorjahresviertel hatte Hindustan Tin Works 1.69 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24.47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.46 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1.17 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch