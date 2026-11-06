Hindustan Organic Chemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hindustan Organic Chemicals hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.21 INR gegenüber -2.700 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 86.07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.35 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch