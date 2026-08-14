Hindustan Oil Exploration: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hindustan Oil Exploration gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.47 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3.32 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45.17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 786.5 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.14 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch