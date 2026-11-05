Hindustan Media Ventures stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hindustan Media Ventures gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.06 INR. Im Vorjahresviertel hatte Hindustan Media Ventures 1.37 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0.15 Prozent auf 1.97 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.97 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch