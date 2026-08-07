Hindustan Hardy Spicer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hindustan Hardy Spicer hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 7.85 INR. Im letzten Jahr hatte Hindustan Hardy Spicer einen Gewinn von 19.90 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8.98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 267.5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 243.5 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch