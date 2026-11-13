Hindustan Copper präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hindustan Copper lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.36 INR. Im Vorjahresviertel hatte Hindustan Copper 1.89 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 11.75 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.18 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch