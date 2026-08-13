Hindustan Aeronautics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hindustan Aeronautics lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23.77 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 20.69 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 55.15 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48.19 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 22.61 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 52.89 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch