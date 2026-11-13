Hindustan Aeronautics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hindustan Aeronautics lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 28.94 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 24.96 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hindustan Aeronautics 76.13 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 66.29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 28.04 INR sowie einen Umsatz von 74.98 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.ch