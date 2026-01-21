|
21.01.2026 06:37:00
Hinduja Ventures vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hinduja Ventures hat am 19.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0.07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hinduja Ventures 0.020 INR je Aktie eingenommen.
