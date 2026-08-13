Hindprakash Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hindprakash Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.75 INR, nach 0.090 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 265.7 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 11.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 301.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch