Hindprakash Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hindprakash Industries hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hindprakash Industries mit einem Umsatz von insgesamt 374.8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 313.3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 19.63 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch