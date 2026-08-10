Hindoostan Mills gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hindoostan Mills veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3.50 INR gegenüber -715.000 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41.56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20.2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 34.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch