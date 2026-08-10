|
10.08.2026 06:37:00
Hindalco Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Hindalco Industries hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 31.58 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hindalco Industries 18.03 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32.06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 642.32 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 848.25 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert --US-Börsen schliessen mit moderaten Verlusten -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.