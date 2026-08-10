Hindalco Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hindalco Industries hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 31.58 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hindalco Industries 18.03 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32.06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 642.32 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 848.25 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch