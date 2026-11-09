Hindalco Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hindalco Industries präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hindalco Industries 0.240 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.60 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hindalco Industries einen Umsatz von 7.57 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch