Hindalco Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hindalco Industries hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33.93 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 21.35 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hindalco Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38.83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 917.08 Milliarden INR im Vergleich zu 660.58 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch