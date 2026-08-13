Hind Rectifiers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hind Rectifiers hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.74 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3.72 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 2.58 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch