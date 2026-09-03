Himsnab Bulgaria AD verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Himsnab Bulgaria AD gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0.36 EUR. Im letzten Jahr hatte Himsnab Bulgaria AD einen Gewinn von 0.580 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 5.7 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 26.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch