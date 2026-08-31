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31.08.2026 20:27:13

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health legt am Montagabend zu

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health legt am Montagabend zu

Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hims Hers Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 29,25 USD.

Hims & Hers Health
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Das Papier von Hims Hers Health konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 29,25 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,78 USD zu. Bei 28,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 550'289 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 65,29 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 123,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 753.21 Mio. USD gegenüber 544.83 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,504 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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