Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 29,04 USD. Die Hims Hers Health-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,16 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 28,67 USD. Zuletzt wurden via New York 240'345 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 65,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 124,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 111,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 10.08.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 753.21 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 544.83 Mio. USD umgesetzt.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,504 USD je Hims Hers Health-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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