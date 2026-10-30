Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health knickt am Abend ein

Die Hims Hers Health-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 8,8 Prozent auf 27,07 USD abwärts. Im Tief verlor die Hims Hers Health-Aktie bis auf 26,69 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,28 USD. Bisher wurden via New York 982'743 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 bei 48,30 USD. Gewinne von 78,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 49,24 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 753.21 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 544.83 Mio. USD in den Büchern gestanden.

In der Hims Hers Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,589 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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