Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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30.09.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health springt am Abend an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Hims Hers Health. Zuletzt stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,4 Prozent auf 30,25 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 5,4 Prozent auf 30,25 USD. Zwischenzeitlich stieg die Hims Hers Health-Aktie sogar auf 31,02 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 29,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 950'733 Hims Hers Health-Aktien.
Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 115,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (13,74 USD). Mit einem Kursverlust von 54,58 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 753.21 Mio. USD gegenüber 544.83 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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