Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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30.09.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Hims Hers Health ein
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere zuletzt 6,0 Prozent.
Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere um 16:28 Uhr 6,0 Prozent. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 30,43 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 29,17 USD. Zuletzt wechselten via New York 316'902 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 53,39 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 13,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit einem Kursverlust von 54,85 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hims Hers Health 0,17 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent auf 753.21 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 544.83 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Laut Analysten dürfte Hims Hers Health im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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