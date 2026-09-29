Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagabend schwächer

Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 28,47 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 28,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 29,39 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 487'500 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 129,37 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,74 USD am 25.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,17 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 753.21 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 544.83 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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