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Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060

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29.09.2026 20:27:13

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagabend schwächer

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagabend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 28,47 USD.

Hims & Hers Health
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Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 28,47 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 28,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 29,39 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 487'500 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 129,37 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,74 USD am 25.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,17 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 753.21 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 544.83 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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SMI-Kurs: 13’912.19 29.09.2026 17:30:38
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Long 13’062.30 13.94 SPSB7U
Long 12’509.72 9.00 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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