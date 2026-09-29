Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
29.09.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagabend schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 28,47 USD.
Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 28,47 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 28,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 29,39 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 487'500 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 129,37 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,74 USD am 25.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,17 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 753.21 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 544.83 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie
Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen
GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt
Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hims & Hers Health
|
20:27
|Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagabend schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.05.26
|Hims & Hers-Aktie bricht zweistellig ein: Anleger von Q1-Zahlen enttäuscht (finanzen.ch)
Analysen zu Hims & Hers Health
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen uneinheitlich -- SMI schlussendlich wenig verändert - 14'000-Punkte-Marke im Blick -- DAX letztlich wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht verteidigen. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich mehrheitlich negative Vorzeichen.