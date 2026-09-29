Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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29.09.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Hims Hers Health. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 29,34 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 29,34 USD. Kurzfristig markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 29,81 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 29,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 218'739 Hims Hers Health-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 65,29 USD. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 122,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 13,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 53,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 10.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 544.83 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 753.21 Mio. USD ausgewiesen.
2026 dürfte Hims Hers Health einen Verlust von -0,589 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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