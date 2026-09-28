Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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28.09.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagabend tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Hims Hers Health. Zuletzt fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 29,07 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,2 Prozent auf 29,07 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,48 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Hims Hers Health-Aktien beläuft sich auf 491'102 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,29 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 124,63 Prozent. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 52,73 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ein EPS von 0,17 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 753.21 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 544.83 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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