Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagnachmittag mit Kurseinbussen

Die Hims Hers Health-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 28,83 USD. Die Hims Hers Health-Aktie sank bis auf 28,48 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 29,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 170'001 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 65,29 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 55,84 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (13,74 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,34 Prozent.

Für Hims Hers Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Hims Hers Health im vergangenen Quartal 753.21 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hims Hers Health 544.83 Mio. USD umsetzen können.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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