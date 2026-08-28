Hims Hers Health Aktie News: Investoren fliehen am Abend aus Hims Hers Health

Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 9,3 Prozent auf 28,72 USD nach. Die grössten Abgaben verzeichnete die Hims Hers Health-Aktie bis auf 28,68 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,33 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'021'610 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 65,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 127,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD ab. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 52,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Hims Hers Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 10.08.2026 legte Hims Hers Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 753.21 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 544.83 Mio. USD umgesetzt.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,504 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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