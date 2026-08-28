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28.08.2026 16:29:00

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verzeichnet am Freitagnachmittag herbe Einbussen

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verzeichnet am Freitagnachmittag herbe Einbussen

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 6,7 Prozent auf 29,55 USD ab.

Hims & Hers Health
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Die Hims Hers Health-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 6,7 Prozent auf 29,55 USD abwärts. Die Hims Hers Health-Aktie sank bis auf 29,50 USD. Bei 31,33 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 363'075 Hims Hers Health-Aktien.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 65,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. 120,95 Prozent Plus fehlen der Hims Hers Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,74 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 53,50 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hims Hers Health 0,000 USD aus. Am 10.08.2026 äusserte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 753.21 Mio. USD im Vergleich zu 544.83 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,504 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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