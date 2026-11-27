Das Papier von Hims Hers Health konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 15,00 USD. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 15,16 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 15,13 USD. Zuletzt wechselten 1'655'959 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 173,20 Prozent hinzugewinnen. Am 25.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,46 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Verlust von 10,27 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 09.11.2026 äusserte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ein EPS von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 890.37 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 598.98 Mio. USD umgesetzt.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,945 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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