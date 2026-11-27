Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 14,70 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 15,16 USD. Mit einem Wert von 15,13 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 317'561 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2025 bei 40,98 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 178,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Bei einem Wert von 13,46 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Hims Hers Health liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Hims Hers Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 890.37 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 598.98 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,945 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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