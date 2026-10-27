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27.10.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagabend freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Das Papier von Hims Hers Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 28,01 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 28,01 USD. Kurzfristig markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 28,45 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Hims Hers Health-Aktien beläuft sich auf 803'280 Stück.
Bei 50,15 USD markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 79,04 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,74 USD am 25.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 103,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 10.08.2026 äusserte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 753.21 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 544.83 Mio. USD umgesetzt.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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