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Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060

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27.08.2026 20:27:13

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend mit grünen Vorzeichen

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Zuletzt konnte die Aktie von Hims Hers Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,0 Prozent auf 31,03 USD.

Hims & Hers Health
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Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 4,0 Prozent auf 31,03 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 31,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,40 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 615'128 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 110,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 55,72 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 10.08.2026 legte Hims Hers Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ein EPS von 0,17 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 753.21 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 544.83 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,504 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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