Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr ging es für das Hims Hers Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 30,77 USD. Die Hims Hers Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,92 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,40 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 219'389 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD an. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 52,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 13,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 55,35 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 10.08.2026 lud Hims Hers Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,17 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 753.21 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 544.83 Mio. USD umgesetzt.

2026 dürfte Hims Hers Health einen Verlust von -0,504 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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