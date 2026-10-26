Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verbilligt sich am Montagabend

Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 27,47 USD nach. Im Tief verlor die Hims Hers Health-Aktie bis auf 27,26 USD. Bei 27,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 433'012 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2025 auf bis zu 50,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 46,11 Prozent niedriger. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 49,98 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 10.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,17 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 753.21 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 544.83 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Hims Hers Health-Verlust in Höhe von -0,589 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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